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6 декабря, источник: Комсомольская правда

На границе с Литвой очередь выросла до 190 грузовиков

Еще 25 фур находятся на нейтральной полосе.

Источник: Reuters

Выезда в Литовскую Республику ожидает 190 большегрузов, на нейтральной полосе находится еще 25 фур, которые уже оформлены калининградскими таможенниками. Въезд в регион остается свободным. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни 6 декабря.

Отмечается, что по состоянию на 9 утра среды, 6 декабря, через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки в сторону Литовской Республики проследовало 94 грузовика, в Калининградскую область прибыло 107 машин.

Ранее губернатор Антон Алиханов прокомментировал ситуацию на границе с Литвой.

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