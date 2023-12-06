6 декабря, источник: Комсомольская правда
На границе с Литвой очередь выросла до 190 грузовиков
Еще 25 фур находятся на нейтральной полосе.
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Выезда в Литовскую Республику ожидает 190 большегрузов, на нейтральной полосе находится еще 25 фур, которые уже оформлены калининградскими таможенниками. Въезд в регион остается свободным. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни 6 декабря.
Отмечается, что по состоянию на 9 утра среды, 6 декабря, через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки в сторону Литовской Республики проследовало 94 грузовика, в Калининградскую область прибыло 107 машин.
Ранее губернатор Антон Алиханов прокомментировал ситуацию на границе с Литвой.