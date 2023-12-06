6 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Ростелеком показал технологии курсантам кузбасского отделения Центра «ВОИН»
Пятнадцать старшеклассников впервые посетили сервисный центр и узнали, как устроена работа цифрового оператора.
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Специалисты «Ростелекома» организовали экскурсию для воспитанников регионального филиала Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН». Пятнадцать старшеклассников впервые посетили сервисный центр «Ростелекома» в Кемерове и узнали, как устроена работа цифрового оператора.
Цель мероприятия — знакомство курсантов с историей развития отрасли и современной инфраструктурой. Сначала гости посетили участок документальной связи, здесь ведётся работа по отправке телеграмм. Несмотря на стремительную цифровизацию этот вид сообщений до сих пор остаётся востребованным у корпоративных клиентов провайдера, а также органов власти. Историческая уникальность в том, что здесь находятся телеграфные аппараты, которым более 50 лет. И некоторые из них в прекрасном рабочем состоянии.
«Всегда интересно наблюдать за реакцией детей именно на участке документальной связи. Экспонаты в этом зале сами по себе достаточно колоритные и по размерам, и по внешнему виду. Уверен, что знакомство с историей расширило кругозор наших гостей», — сказал начальник участка Центра эксплуатации «Ростелеком» Александр Бердников, проводивший экскурсию.
Далее ребята отправились в серверную, где узнали особенности работы оптических линий связи, а потом спустились в линейно-аппаратный зал, в котором располагается оборудование для обеспечения бесперебойной работы «Ростелекома». Здесь дети смогли не только посмотреть весь технический комплекс, но и попробовать самостоятельно «подать сигнал» в сеть под наблюдением специалистов.
«Раньше не особенно задумывалась, как это всё устроено изнутри. Наше поколение активно пользуется интернетом, поэтому увидеть своими глазами, как выглядит сеть, было очень познавательно. Мы в Центре “ВОИН” изучаем основы связи, и здесь нам показали, как функционируют гражданские линии. Теперь принципы работы этой сложной системы стали ещё доступнее. Всё было крайне интересно», — поделилась впечатлением курсантка и ученица кемеровской общеобразовательной школы № 26 Анастасия Михайленко.
«Ростелеком» в Кемеровской области регулярно организует подобные ознакомительные экскурсии для подрастающего поколения. Сервисный центр компании посещают школьники, воспитанники детских домов, начинающие журналисты. Теперь гостевая книга пополнилась любознательными учениками школ № 40, № 26 и № 69, которые дополнительно проходят курсы военно-патриотического воспитания в Центре «ВОИН».
«Считаю, что для наших курсантов это был полезный опыт. Сфера технологий играет всё большую роль в нашей жизни, и важно дать новому поколению представление и первичные навыки в этой области. Благодаря таким экскурсиям у ребят есть прекрасная возможность своими глазами увидеть работу связистов. Возможно, в будущем кто-то их них станет настоящим профессионалом в данной сфере», — прокомментировал директор Кузбасского отделения Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» Роман Ерыгин.
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