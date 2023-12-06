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6 декабря, источник: АиФ Уфа

Женщина из Салавата стала самой красивой в Башкирии

В конкурсе участвовали девушки со всех уголков республики.

Источник: Краса Башкортостана

По итогам конкурса «Краса Башкортостана» победительницей стала Луиза Эшрокова из города Салавата.

Она получила титул «Миссис Краса Башкортостана».

Титул «Краса Башкортостана-2023» завоевала 17-летняя Алина Фархутдинова из Уфы.

Финал проходил 4 декабря в Башкирской государственной филармонии в Уфе. В конкурсе участвовали 47 девушек в возрасте от 5 до 42 лет со всей республики.

«Благодарим всех наших участниц за отличное выступление. Мы Вами гордимся», — поделились эмоциями организаторы конкурса.

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