6 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Воронежцам рассказали, какие выплаты положены на первого ребенка
Заявления принимаются на портале госуслуг и в МФЦ.
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Жителям Воронежской области доступны ряд выплат в связи с рождением первого ребенка. Так, один из родителей может получить единовременное пособие в размере 22 909,03 рубля. Сумма выплачивается однократно. Подробно о мерах поддержки рассказали в пресс-службе МФЦ Воронежской области в среду, 6 декабря.
Для того чтобы оформить единовременное пособие, родителям нужно подать заявление в бухгалтерию по месту работы. Если же оба родителя безработные — необходимо обратиться в центр «Мои Документы», в отделение Социального фонда или подать заявление онлайн на портале госуслуг.
Воронежцы также могут оформить ежемесячную выплату по уходу за ребенком до полутора лет. Ее получит один из родителей: находящийся в отпуске по уходу за ребенком, а также работающий во время отпуска на условиях неполного рабочего времени либо на дому, или неработающий родитель, не получающий пособие по безработице. В последнем случае размер пособия будет зависеть от уровня дохода семьи. Заявления принимаются на портале госуслуг, в том числе в секторе пользовательского сопровождения МФЦ, или в отделении Социального фонда.
Кроме того, для семей региона с низким доходом доступно универсальное (единое) пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Его может получить любой член семьи: как работающий, так и безработный по уважительной причине. В МФЦ подчеркивают, что эту выплату не получится совместить с пособием на ребенка до полутора лет, если тот, кто подает заявление, не работает. Заявления на выплату принимаются в МФЦ или на портале госуслугах.
Размер материнского капитала составляет 586,9 тыс. рублей. Сертификат на него выдается автоматически на портале госуслуг в течение пяти дней после регистрации рождения ребенка. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет или на накопительную пенсию для мамы. Заявление на распоряжение материнским капиталом принимаются в МФЦ.
Ранее стало известно, что в 2024 году в Воронежской области увеличится размер единого пособия для родителей с детьми в возрасте до 17 лет, а также размер выплаты для беременных, вставших на учет в ранние сроки. Сумма пособий повышается в связи с увеличением прожиточного минимума.