6 декабря, источник: KrasnodarMedia.su
Не простые, а золотые: в Краснодаре цена яиц за сутки выросла еще сильней
Горожане возмущены их стоимостью.
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В Краснодаре цена на яйца с каждым днем все больше удивляет местных жителей. На прилавках популярных гипермаркетов горожане увидели самый высокий ценник за последнее время — 199 рублей за десяток.
— Еще вчера я заходила в магазин и брала яйца за 119 рублей. А сегодня некоторые из них продают на 80 рублей дороже, — рассказала жительница краевой столицы.
Напомним, ранее читатели ИА KrasnodarMedia прислали в редакцию фото с прилавков годичной давности. На снимке прилавок популярного гипермаркета от 7 декабря 2022 года. Тогда десяток яиц обходился всего в 54 рубля. За 179 рублей можно было взять сразу 30 штук.
Жители Кубани зашли в магазин и обомлели от прошлогодних цен на яйца.
Их стоимость увеличилась почти в 3 раза.