6 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Умер бывший прокурор Воронежской области Борис Логинов
Он проработал в органах более 30 лет.
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В Воронеже на 87-м году ушел из жизни бывший прокурор Воронежской области, советник юстиции 3-го класса Борис Логинов. Он занимал эту должность с 1992-го по 1995 год. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства в среду, 6 декабря.
Борис Логинов родился в 1937 году. Более 30 лет проработал в органах прокуратуры на различных должностях, прошел путь от следователя до прокурора Воронежской области. Вышел на пенсию по выслуге лет в 1995 году.
— За время службы Борис Павлович зарекомендовал себя квалифицированным юристом, инициативным, умелым руководителем. Находясь на заслуженном отдыхе, он сохранил свою активную жизненную позицию, являлся членом Воронежской региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры, выполнял общественные поручения Совета ветеранов. Верность долгу и закону были неотъемлемыми спутниками всей его жизни. Коллектив прокуратуры Воронежской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Павловича Логинова, — сказали в ведомстве.