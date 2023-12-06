Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: РИА Новости

В Иркутске рассказали о новом всесезонном курорте с яхт-клубом у Байкала

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Первый этап постройки курорта «Байкальская слобода» в Иркутской области будет реализован в 2027 году, а к 2035 году, по прогнозам, турпоток туда составит 850 тысяч человек, сообщили в пресс-службе корпорации «Туризм.РФ».

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря реализации проекта Иркутская область получит новые объекты инженерной инфраструктуры, в том числе сети водоотведения. Общий объем инвестиций оценивается свыше 40 миллиардов рублей. Проект предполагает поэтапную реализацию, первый будет реализован в 2027 году. По прогнозам, турпоток составит 850 тысяч человек к 2035 году», — сообщили в корпорации.

Там уточнили, что утвержденный мастер-план курорта «Байкальская слобода» включает в себя 27 инвестиционных «лотов», на 11 «лотов» первой очереди компанией уже привлечены восемь инвесторов для строительства туристических объектов.

«Совместно с рабочей группой потенциальные инвесторы изучили территорию будущего курорта вопросы по вопросу проектирования объектов инфраструктуры», — рассказали в пресс-службе.

В корпорации добавили, что на площади 330 гектаров планируется строительство гостиниц различных категорий и быстровозводимых средств размещения на 3,5 тысячи номеров, а также создание развлекательных объектов, экологического парка и инфраструктуры для пляжного туризма и зимних видов активного отдыха. А главной точкой притяжения станет собственная марина на 450 яхт, яхт-клубом, зоной открытого и зимнего отапливаемого хранения лодок.

Всесезонный курорт «Байкальская слобода» реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он будет создан на берегу реки Ангары.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На границе Польши и Украины начали происходить 'странные вещи'
Европейцы придумали, как заработать на украинском кризисе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых