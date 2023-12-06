В Иркутске рассказали о новом всесезонном курорте с яхт-клубом у Байкала

«Благодаря реализации проекта Иркутская область получит новые объекты инженерной инфраструктуры, в том числе сети водоотведения. Общий объем инвестиций оценивается свыше 40 миллиардов рублей. Проект предполагает поэтапную реализацию, первый будет реализован в 2027 году. По прогнозам, турпоток составит 850 тысяч человек к 2035 году», — сообщили в корпорации.
Там уточнили, что утвержденный мастер-план курорта «Байкальская слобода» включает в себя 27 инвестиционных «лотов», на 11 «лотов» первой очереди компанией уже привлечены восемь инвесторов для строительства туристических объектов.
«Совместно с рабочей группой потенциальные инвесторы изучили территорию будущего курорта вопросы по вопросу проектирования объектов инфраструктуры», — рассказали в пресс-службе.
В корпорации добавили, что на площади 330 гектаров планируется строительство гостиниц различных категорий и быстровозводимых средств размещения на 3,5 тысячи номеров, а также создание развлекательных объектов, экологического парка и инфраструктуры для пляжного туризма и зимних видов активного отдыха. А главной точкой притяжения станет собственная марина на 450 яхт, яхт-клубом, зоной открытого и зимнего отапливаемого хранения лодок.
Всесезонный курорт «Байкальская слобода» реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он будет создан на берегу реки Ангары.