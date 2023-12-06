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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 32-летним Сергеем Волковым

Бойца похоронят на сельском кладбище в Подкуйково Руднянского района Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Печальная новость пришла из рабочего поселка Рудня. В райцентре Волгоградской области 6 декабря простились с погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине земляком — 32-летним Сергеем Волковым. Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрация Руднянского муниципального района.

Проводили погибшего на СВО бойца в последний путь со всеми военными почестями. Сначала устроили прощание на территории храма Архангела Михаила в райцентре. После Сергея Волкова похоронят на сельском кладбище в селе Подкуйково.

Редакция соболезнует родным и близким Сергея Волкова и всех погибших в ходе СВО.

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