6 декабря, источник: Комсомольская правда
Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 32-летним Сергеем Волковым
Бойца похоронят на сельском кладбище в Подкуйково Руднянского района Волгоградской области.
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Печальная новость пришла из рабочего поселка Рудня. В райцентре Волгоградской области 6 декабря простились с погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине земляком — 32-летним Сергеем Волковым. Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрация Руднянского муниципального района.
Проводили погибшего на СВО бойца в последний путь со всеми военными почестями. Сначала устроили прощание на территории храма Архангела Михаила в райцентре. После Сергея Волкова похоронят на сельском кладбище в селе Подкуйково.
Редакция соболезнует родным и близким Сергея Волкова и всех погибших в ходе СВО.