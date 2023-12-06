Не деньги, так снегоход: что жители Башкирии «дарят» в качестве взятки

В беседе с журналистами он подробно остановился на теме взяточничества. Ранее «Башинформ» уже информировал о том, какие бывают взятки по сумме, кто их чаще всего дает и берет. По словам Сергея Варнавского, взятки, как правило, даются наличной и безналичной формой в российских рублях. На вопрос, существуют ли, кроме денежного выражения, другие варианты дачи взятки, он ответил утвердительно.
По его словам, с начала этого года вскрыто более 1200 преступлений, из которых более 320 связаны со взяточничеством, более 280 — с различными хищениями. Сергей Варнавский подчеркнул, что коррупции подвержены практически все сферы деятельности. Преимущественно, это оказание государственных и муниципальных услуг, осуществление закупок, расходование бюджетных средств, а также дорожное и лесное хозяйство, здравоохранение и правоохранительная деятельность.