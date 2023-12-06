6 декабря, источник: АиФ Казань
Крупнейшая в России система речных марин появится в Казани
В рамках создания системы специалисты планируют открыть 17 крупных объектов речной инфраструктуры.
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Крупнейшая в России система речных марин появится в Казани. Об этом рассказала главный архитектор столицы РТ Ильсияр Тухватуллина.
Крупнейшую в стране систему речных марин планируется запустить в ближайшем будущем. Для нее выбрали Казань, так как географическое положение города считается уникальным и потенциал для развития водного туризма велик.
В рамках создания системы специалисты планируют открыть 17 крупных объектов речной инфраструктуры в историческом ядре. Речь про 11 городских марин, один городской яхт-клуб и шесть гостевых стоянок на Казанке.
Всего власти благоустроят 12,2 километра береговой полосы. В 14 локациях водной инфраструктуры может появиться 1 450 швартовочных мест.
Напомним, в Казани появятся жилищные комплексы нового формата.