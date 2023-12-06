Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: АиФ Казань

Крупнейшая в России система речных марин появится в Казани

В рамках создания системы специалисты планируют открыть 17 крупных объектов речной инфраструктуры.

Крупнейшая в России система речных марин появится в Казани. Об этом рассказала главный архитектор столицы РТ Ильсияр Тухватуллина.

Крупнейшую в стране систему речных марин планируется запустить в ближайшем будущем. Для нее выбрали Казань, так как географическое положение города считается уникальным и потенциал для развития водного туризма велик.

В рамках создания системы специалисты планируют открыть 17 крупных объектов речной инфраструктуры в историческом ядре. Речь про 11 городских марин, один городской яхт-клуб и шесть гостевых стоянок на Казанке.

Всего власти благоустроят 12,2 километра береговой полосы. В 14 локациях водной инфраструктуры может появиться 1 450 швартовочных мест.

Напомним, в Казани появятся жилищные комплексы нового формата.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых