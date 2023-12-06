6 декабря, источник: Время
Районная резиденция Деда Мороза откроется на Автозаводе
Она будет работать с 20 по 28 декабря.
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Районная резиденция Деда Мороза будет работать на Автозаводе с 20 по 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
У детей будет возможность пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой на улице Героя Смирнова, 18д (берег паркового озера). Посещение резиденции бесплатно.
Заявки на посещение принимаются по телефону: 435 87 85 (с понедельника по четверг, с 09:00 до 18:00, в пятницу, с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед
Напомним, каток, ледовый лабиринт и фотозоны по мотивам сказок появятся на Нижегородской ярмарке.
Возрастное ограничение: 0+.