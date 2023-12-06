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6 декабря, источник: РИА Крым

Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах, за исключением экстренных случаев. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

В среду депутаты приняли во втором и третьем чтении закон о совершенствовании взаимодействия участников образовательного процесса. Его авторами выступили депутаты от всех фракций. Нововведения касаются использования телефонов и расширяют перечень обязательных для изучения уроков.

«Приняты изменения в закон “Об образовании”. Запрещено использовать на уроках мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев). Обсуждали с вами этот вопрос — родители и учителя просили поддержать эту норму. Принятое решение повысит качество образования наших детей», — написал он в своем Telegram-канале.

Также принято решение вернуть в школы обязательные уроки труда.

«Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», — отметил Володин.

Ранее заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ограничения использования мобильных телефонов в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет.

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