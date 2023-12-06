Власти впервые подтвердили вспышку коклюша в Свердловской области

«Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года достиг 26,6 на 100 тыс. населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости СМУ “доковидного периода” (2015—2019 гг.). Ключевой мерой профилактики коклюша является иммунизация. Она призвана защитить детей раннего возраста, поскольку именно у них высок риск тяжелого течения заболевания, осложнений и вероятность летального исхода», — говорится в сообщении.
По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, обследуются контактные, вводятся ограничительные мероприятия. Именно разобщение детей (ограничение контактов) является самой эффективной мерой для ограничения распространения заболеваемости в организованном коллективе.
«Для снижения риска заболевания коклюшем необходимо соблюдать и другие меры неспецифической профилактики: проветривать помещения, использовать рециркуляторы для дезинфекции воздуха, проводить влажную уборку с использованием дезинфектантов. Родителям следует помнить, что при появлении у ребенка признаков инфекционного заболевания (кашля), не нужно отправлять его в детский сад или школу и заниматься самолечением, а необходимо обратиться к врачу», — заявили санврачи.
О том, что в Екатеринбурге выявили как минимум несколько десятков случаев заболевания коклюшем, URA.RU сообщало 4 декабря. Согласно неофициальным данным, первое место по заболеваемости занимает Орджоникидзевский район. За ноябрь там было выявлено 108 случаев заражения. В Железнодорожном районе за прошлый месяц зарегистрированы 58 заболевших.