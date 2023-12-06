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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: ИА Башинформ

Названы даты массовых проверок пассажирского транспорта в Уфе

В Уфе 7, 14, 21 декабря пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. Рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

Источник: Башинформ

«Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров», — отметили в пресс-службе уфимской госавтоинспекции.

В рейде с сотрудниками технического надзора и полка ДПС ГИБДД Уфы будут задействованы работники федеральной службы судебных приставов, а также федеральной налоговой службы. С помощью программного комплекса будут считываться номера движущихся машин и выявляться должники, не оплатившие вовремя налоги.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии сотрудники ГИБДД вытащили застрявшую в сугробе машину.

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