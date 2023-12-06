Названы даты массовых проверок пассажирского транспорта в Уфе

«Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров», — отметили в пресс-службе уфимской госавтоинспекции.
В рейде с сотрудниками технического надзора и полка ДПС ГИБДД Уфы будут задействованы работники федеральной службы судебных приставов, а также федеральной налоговой службы. С помощью программного комплекса будут считываться номера движущихся машин и выявляться должники, не оплатившие вовремя налоги.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии сотрудники ГИБДД вытащили застрявшую в сугробе машину.