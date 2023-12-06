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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Дороги сковали пробки, а пешеходы прячутся от метели: Новосибирск накрыло мощным снегопадом

Днем 6 декабря Новосибирск накрыло сильным снегопадом.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

6 декабря Новосибирск оказался в центре снежной бури. С самого утра на дорогах плохая видимость, перед глазами — сплошная белая пелена.

Если никуда срочно не надо, на машине лучше не выезжать. Город сковали 10-балльные пробки, причем не только на традиционных Октябрьском мосту, Большевистской и проезде Энергетиков, но почти по всем улицам.

Из-за погоды перекрыли для междугородних автобусов трассы «Сибирь», «Иртыш» и Чуйский тракт. Для тех, кто собирался в Кемеровскую область и Алтайский край, рейсы отменены.

Пока еще не слишком холодно, на улице −10 градусов. В центре города, где зажгут праздничные огни, улицы станут еще красивее под снегопадом. Но это ненадолго: сибиряки готовятся к похолоданию, уже с заходом солнца придется кутаться в шубы.

А для снегоуборщиков — совсем не сказка: на улицах трудятся 187 машин.

— За сутки дорожные службы очистили 114 парковок, заездных карманов, островков безопасности, 50 лестниц, 207 пешеходных переходов и 146 остановок общественного транспорта. Подмели 1689 км тротуаров и дорог, обработали противогололедными материалами 1525 км. В ручной уборке было задействовано 148 человек, — отчитывается мэрия.

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−35 И ДАЖЕ НИЖЕ.

Если вы жаловались, какая же зима без крепких морозов, то в ближайшее время погода это желание исполнит. Прогноз не утешает — под конец недели на улицу не выйти без шарфа на лице и нескольких слоев теплой одежды.

Морозы придут постепенно: 7 декабря с утра обещают −22 градуса, а днем похолодает −29. В ночь на 8 декабря морозы усилятся до −33…-35 градусов, в пригороде — до −38. Днем станет на пять градусов теплее, «всего» −28…-30. Такая же картина ждет и 9 декабря: ночью до −40, днем до −35. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, стужа спадет только после 13 числа. Но чем морознее будет на улице, тем меньше будет снегопадов.

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