Вот оно как: что хотят изменить крымчане в своей жизни с нового года

В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма. Заняться образованием и больше читать в новом году хочет каждый третий крымчанин (32%).
Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям мечтает 28 и 25% соответственно. Наладить личную жизнь планируют 21% опрошенных, еще столько же хотят заняться спортом. Больше отдыхать в 2024 году загадали 20% горожан.
Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 19% респондентов, еще 19% мечтают о ремонте. Поменять место жительства планируют 17%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык — цели на следующий год 15 и 14% соответственно. Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 11% опрошенных. 10% задумываются о смене круга друзей. 5% респондентов устраивает их жизнь, менять ее в новом году они не планируют, — отмечают в пресс-службе сервиса. Мужчины чаще женщин в новом году хотят отказаться от вредных привычек. Женщинам же важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.
Чаще остальных уделять время образованию и чтению в новом году хотят респонденты моложе 34 лет (46%). О том, чтобы дарить больше времени близким, чаще мечтают респонденты старше 45 лет (32%).
Время проведения: 20 ноября — 5 декабря 2023 года.