6 декабря, источник: Комсомольская правда
Скончался один из самых титулованных тренеров Воронежской области Василий Спиваков
Он воспитал сотни выдающихся боксеров.
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На 82-м году жизни скончался один из самых титулованных тренеров нашего региона Василий Спиваков. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Воронежской области. Василий Васильевич был мастером спорта, заслуженным тренером РСФСР по боксу. Он воспитал сотни спортсменов. Одни из самых известных его учеников — мастера спорта международного класса Владимир Ерещенко и Олег Колядин. Также в разное время он тренировал Игоря Иванова, Анатолия Косматых, Юрия Фалеева, Андрея Князева.
— Мы навсегда запомним заслуги великого тренера, которые будут жить в победах его воспитанников, — отметили в Минспорте.