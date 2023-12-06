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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Скончался один из самых титулованных тренеров Воронежской области Василий Спиваков

Он воспитал сотни выдающихся боксеров.

Источник: пресс-службы регионального Минспорта

На 82-м году жизни скончался один из самых титулованных тренеров нашего региона Василий Спиваков. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Воронежской области. Василий Васильевич был мастером спорта, заслуженным тренером РСФСР по боксу. Он воспитал сотни спортсменов. Одни из самых известных его учеников — мастера спорта международного класса Владимир Ерещенко и Олег Колядин. Также в разное время он тренировал Игоря Иванова, Анатолия Косматых, Юрия Фалеева, Андрея Князева.

— Мы навсегда запомним заслуги великого тренера, которые будут жить в победах его воспитанников, — отметили в Минспорте.

На 82-м году жизни скончался один из самых титулованных тренеров нашего региона Василий Спиваков. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Воронежской области. Василий Васильевич был мастером спорта, заслуженным тренером РСФСР по боксу. Он воспитал сотни спортсменов. Одни из самых известных его учеников - мастера спорта международного класса Владимир Ерещенко и Олег Колядин. Также в разное время он тренировал Игоря Иванова, Анатолия Косматых, Юрия Фалеева, Андрея Князева. - Мы навсегда запомним заслуги великого тренера, которые будут жить в победах его воспитанников, - отметили в Минспорте. Читайте на WWW.VRN.KP.RU: https://www.vrn.kp.ru/online/news/5576854/
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