6 декабря, источник: dostup1.ru
С аномальными морозами Челябинскую область накроет дымовой туман
Режим «черного неба» до вечера 8 декабря объявлен в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте и Аше.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С аномальными морозами Челябинскую область накроет дымовой туман, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (автомобильных и промышленных выбросов).
«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19.00 6 декабря до 19.00 8 декабря в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте и Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — говорится в сообщении.
Как следует из краткосрочного прогноза, днем в четверг будет минус 23−28, пятницу — минус 25−30, субботу — минус 21−26. На юге и крайнем западе «теплее»: завтра минус 16−21, послезавтра — 20−25, в субботу — до минус 18 градусов.
Ночью 7 декабря будет минус 28−33, на крайнем севере и в низинах — до 38, на юге — до 21. Ночью 8 декабря столбики термометров покажут минус 30−35, в горах и низинах — до 40, на крайнем юге — 25−30. Ночью 9 декабря прогнозируется минус 28−33, в горах и низинах — до 38, на крайнем юге — до 24 градусов.
В Челябинске ночью 7 декабря минус 29−31, 8 декабря — минус 33−35, 9 декабря — минус 29−31. Днем в четверг ожидается минус 25−27, пятницу — 26−28, субботу — 22−24 градуса.