6 декабря, источник: Комсомольская правда
«Такое далеко не каждый год бывает!» Атмосферное давление в Прикамье может побить рекорды
Медики предупредили, что риск инфарктов в Пермском крае к выходным вырастет в несколько раз.
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Затяжная арктическая стужа, которая к нам пожаловала, будет на этот раз особенно коварной. Синоптики предупреждают, что 30-градусные морозы будут сопровождаться небывалым повышением атмосферного давления.
— Такое давление далеко не каждый год бывает! — предупреждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. — Атмосферное давление в самые холодные дни может превысить 770 миллиметров ртутного столба, что очень много. Это нужно учитывать метеозависимым людям.
А как — учитывать? За объяснением мы обратились в главному внештатному терапевту министерства здравоохранения Пермского края Наталье Корягиной.
— Риск получить инфаркт в холодную погоду в сочетании с высоким атмосферным давлением возрастает в несколько раз из-за сужения сосудов, — объяснила Наталья Корягина. — И речь идет не только о тех, кто лечится от болезней сердца. У нас большинство людей старше 40 болеют гипертонией, но знают об этом не более 40 процентов, а лечатся менее 20 процентов.
Так что всем в эти дни нужно попросту говоря беречься. Не перегружать себя работой ни физической, ни умственной. Соблюдать режим, не кусочничать, а есть как следует. Хотя бы на время отказаться от вредных привычек.
Какими могут быть симптомы реакции на высокое давление воздуха за окном?
— Люди могут почувствовать, что давит в груди, голова закружилась или заболела, — перечисляет Наталья Корягина. — У кого-то может повыситься давление, а у некоторых, наоборот, понизиться, все индивидуально. Если изменилась речь, головная боль не снимается препаратами, необходимо срочно обращаться за медпомощью.
Хроническим больным Наталья Корягина предлагает дисциплинированно принимать выписанные им лекарства — от давления, от холестерина, от тромбов и все прочие. Возможно, кому-то стоит в эти дни немного увеличить дозу их приема.
А всем остальным главный терапевт Прикамья советует выполнять несложные правила:
— постараться хорошенько высыпаться — спать не менее 7−9 часов;
— отложить до лучших времен физические и умственные нагрузки;
— ни в коем случае не голодать, питание должно быть полноценным;
— постараться в эти дни не есть соленое, жирную пищу, не принимать алкоголь.
— пить лучше в меру — не слишком сладкий чай, морсы, простую воду, но не кофе.
— обязательно проветривать помещение, чтобы был свежий воздух;
— если нет жалоб на недомогание, можно принять контрастный душ;
— Особенно важно в этот период следить за своими пожилыми родственниками, чтобы они полноценно питались, не ограничивались горячим чаем с бутербродом, отдыхали, не перетруждались и регулярно измеряли давление, — напоминает Наталья Корягина.