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6 декабря, источник: АиФ Омск

В Омске за неделю выпало 70% от месячной нормы снега

Всего с 1 по 6 декабря выпало 20 мм осадков.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 6 декабря, в Омске состоялся брифинг, посвящённый ситуации на дорогах города. На нём начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала об осадках в регионе.

Так, с 1 по 6 декабря в Омске выпало 20 мм осадков — это 70% от месячной нормы и 220% от декадной. Женщина сообщила, что в первой декаде декабря норма высоты снега составляет всего 13 см, в реальности же она достигла 20 см.

Замначальника УГИБДД по Омской области Игорь Триколе отметил, что сильный снегопад спровоцировал сложную ситуацию на дорогах и пробки. В то же время число тяжких аварий уменьшилось, но мелкие столкновения, в которых пострадали люди, участились.

«Если обычно в день поступает до 70 обращений, то в условиях снегопада происходит скачок до 120−140 обращений», — отметил полковник полиции.

За вчерашний день бригады УДХБ убрали 6150 кубометров снега, использовали 1,8 тысяч тонн противогололёдных материалов. Сейчас на дорогах города работают 111 единиц дорожной техники и 143 рабочих.

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