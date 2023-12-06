6 декабря, источник: АиФ Омск
В Омске за неделю выпало 70% от месячной нормы снега
Всего с 1 по 6 декабря выпало 20 мм осадков.
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Сегодня, 6 декабря, в Омске состоялся брифинг, посвящённый ситуации на дорогах города. На нём начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала об осадках в регионе.
Так, с 1 по 6 декабря в Омске выпало 20 мм осадков — это 70% от месячной нормы и 220% от декадной. Женщина сообщила, что в первой декаде декабря норма высоты снега составляет всего 13 см, в реальности же она достигла 20 см.
Замначальника УГИБДД по Омской области Игорь Триколе отметил, что сильный снегопад спровоцировал сложную ситуацию на дорогах и пробки. В то же время число тяжких аварий уменьшилось, но мелкие столкновения, в которых пострадали люди, участились.
«Если обычно в день поступает до 70 обращений, то в условиях снегопада происходит скачок до 120−140 обращений», — отметил полковник полиции.
За вчерашний день бригады УДХБ убрали 6150 кубометров снега, использовали 1,8 тысяч тонн противогололёдных материалов. Сейчас на дорогах города работают 111 единиц дорожной техники и 143 рабочих.