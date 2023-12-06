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6 декабря, источник: СуперОмск

В Омской области из-за непогоды закрыли участок федеральной трассы

Госавтоинспекция по Омской области предупреждает в среду, 6 декабря 2023 года, о закрытии участка трассы «Иртыш».

«В настоящее время временно ограничено движение пассажирского транспорта, легкового такси и маршрутного такси на участке автомобильной дороги федерального значения Р-254 “Иртыш” в границах Новосибирской области в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, гололед», — сообщили в ведомстве.

По данным омской Госавтоинспекции, видимость на трассе составляет менее 50 −100 м.

Напомним, что из-за непогоды в воскресенье, 3 декабря 2023 года, в Омской области уже закрывались федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-402.

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