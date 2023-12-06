Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Ura.ru

В УрФУ ввели дистант

В Уральском федеральном университете (УрФУ) ввели дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«С 7 по 13 декабря в вузе будет дистанционная форма обучения. Такие меры связаны с морозной погодой, которая установилась в регионе», — говорится в сообщении.

Сильные морозы ниже нормы на 17−22 градуса сохранятся в Свердловской области до 12 декабря. В регионе будет слабый ветер и малооблачно. В Екатеринбурге днем будет от −21 до −23 градусов, вечером температура опустится до −27 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Названа причина убийства экс-депутата Рады Кивы
Заммаршала США задержан за домогательство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование