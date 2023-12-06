6 декабря, источник: Татарстан 24
В Казани определили дни бесплатной парковки в 2024 году
Сейчас соответствующий документ проходит антикоррупционную проверку.
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В Казани определены дни бесплатной парковки в 2024 году, сообщает Комитет по транспорту города.
Пока соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Бесплатными парковки будут с 1 по 5 января; 8 января; 23 февраля; 8 марта; 29 и 30 апреля; 1, 9 и 10 мая; 12 июня; 30 августа; 4 и 6 ноября; 30 и 31 декабря. Платить за парковочные места не нужно будет в праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам.
Ранее депутат Госсовета РТ обвинил власти Казани в излишних поборах за парковки. В столице РТ становится все больше зон платной муниципальной парковки.