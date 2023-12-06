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6 декабря, источник: Татарстан 24

В Казани определили дни бесплатной парковки в 2024 году

Сейчас соответствующий документ проходит антикоррупционную проверку.

Источник: Татарстан 24

В Казани определены дни бесплатной парковки в 2024 году, сообщает Комитет по транспорту города.

Пока соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Бесплатными парковки будут с 1 по 5 января; 8 января; 23 февраля; 8 марта; 29 и 30 апреля; 1, 9 и 10 мая; 12 июня; 30 августа; 4 и 6 ноября; 30 и 31 декабря. Платить за парковочные места не нужно будет в праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Ранее депутат Госсовета РТ обвинил власти Казани в излишних поборах за парковки. В столице РТ становится все больше зон платной муниципальной парковки.

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