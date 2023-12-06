Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Фонтанка

Работать в цирк не возьмут. Бобр в Нижне-Свирском заповеднике шёл-шёл и упал с дерева

Бобр в Нижне-Свирском заповеднике упал с дерева.

Бобры — плотники и архитекторы, но не канатоходцы. Курьёзную сценку сняла фотоловушка Нижне-Свирского заповедника, расположенного в Ленобласти. Видео заповедник публикует 6 декабря.

Толстенький бобр решил пройти по лежащему стволу дерева. Сначала у него это получается довольно ловко, но в конце он не удерживается и падает вниз.

В ноябре заповедник показывал, как «очень толстенький» бобр (возможно, тот же самый) увлеченно валит дерево, прерываясь на пожевать. А в Московском зоопарке бобры устроили мастер-класс по фигурному обгрызанию кабачков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сбер вложит 450 млрд рублей в IT и нейросети. Крупнейший банк страны рас...
Только для горячо любимых родственников. Потокам мигрантов из африкански...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна