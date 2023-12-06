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6 декабря, источник: Комсомольская правда

В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 новых школ

Школа на 1650 мест откроется в Краснодаре в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 новых школ. В 2023 году в городе начали работать пять новых учебных заведений.

«Новые школы возводят в густонаселенных районах и местах с плотной жилой застройкой. Также в пригородных населенных пунктах», — сообщил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Уточняется, что школы на 1,1 тысячи мест откроют в поселке Знаменском, на улице Колхозной в Краснодаре, в районе Западного обхода и в ЖК «Самолет». На улице Байбакова откроется учебное заведение на 1,5 тысячи мест. На улице Батуринской, Брусилова и в районе ЖК «Восточно-Кругликовский» появятся здания на 1,55 тысячи мест.

Также на перекрестке улиц Красных Партизан и Азовской откроется учреждение на 1,65 тысяч мест. В станице Елизаветинской начнет работать школа на 616 мест, а на Константина Образцова — на 825 мест.

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