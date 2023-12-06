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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Главным следователем МВД по Ростовской области впервые могут назначить женщину

На пост главного следователя ГУ МВД по Ростовской области, предположительно, претендует полковник юстиции Юлия Одноралова.

Источник: Комсомольская правда

Главным следователем ГУ МВД России по Ростовской области впервые может стать женщина. Предварительно, на пост претендует Юлия Одноралова, ранее утвержденная в должности и.о. начальника ГСУ. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

— Специалист стала в резерв МВД России. Не факт, что ее назначат на должность начальника ГСУ, но бороться за это место она явно будет, — прокомментировал источник, знакомый с ситуацией.

По данным ростовских журналистов, сейчас ведется процесс согласования документов.

— У Юлии Однораловой будет пост заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области. Это значит, что для назначения нужен указ президента России, — говорится в публикации.

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