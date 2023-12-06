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6 декабря, источник: Коммерсантъ

Посещение спортивной трассы на лыжной базе «Чайка» станет платным

С 7 декабря посещение спортивной трассы длиной 6 км на лыжной базе «Чайка» станет платным. Об этом сообщается на официальном сайте спорткомплекса.

Источник: Коммерсантъ

Разовый вход на спортивную трассу для населения обойдется в 100 ₽ Абонемент на 30 суток будет стоит 1500 ₽, на 90 суток — 3000 ₽

Бесплатно могут посещать спортивную трассу дети до 14 лет в сопровождении одного взрослого, женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет и иные льготные категории граждан.

Туристическая трасса и спортивные трассы на нижней поляне лыжной базы остаются общедоступными.

Андрей Сазонов.

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