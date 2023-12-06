6 декабря, источник: Комсомольская правда
Ледовые катки в Уфе: где покататься на коньках и сколько это будет стоить
Появился полный список ледовых катков, которые будут работать этой зимой в Уфе.
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В уфимской мэрии рассказали, где будут работать катки зимой 2023 года.
В Башкирию пришла самая настоящая зима, а вместе с ней пришло время для традиционных забав. Одно из самых любимых развлечений уфимцев — катание на коньках. На днях для посетителей уже открылся самый большой в городе — он расположен на стадионе «Строитель».
Этой зимой для любителей покататься на коньках будут работать 32 площадки, расположенные во всех районах Уфы. Все они расположены в популярных у жителей и гостей городах местах — около торговых центров, на площадях, в парках и на территории спортивных объектов.
«Комсомолка» расскажет, где и по какому графику будут работать ледовые катки зимой 2023−2024 года в Уфе, сколько стоит входной билет и во сколько обойдется аренда коньков.
Цены на катках Уфы 2023
На данный момент еще не на всех площадках Уфы залили лед, а это значит о конкретных ценах говорить пока рано. Обычно входной билет на посещение катка действует вплоть до его закрытия, то есть любителей покататься по времени никто не ограничивает. На больших катках всегда работают теплые раздевалки, гардеробы и буфеты с горячим чаем и выпечкой.
5 декабря 2023 года открылся каток на стадионе «Строитель», общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Входной билет на эту площадку обойдется в 100 рублей для взрослых, 70 рублей для детей и бесплатно для малышей младше четырех лет. Аренда коньков стоит 100 рублей в час, за отдельную плату предоставляется услуга по заточке коньков.
Исходя из цен на самом крупном ледовом катке в Уфе, предположительно, цены на других площадках вряд ли будут сильно отличаться. Зимой 2022−2023 года безлимитный проход на каток в башкирской столице стоил в среднем 150−200 рублей.
Расписание работы катков в Уфе 2023
Ледовые катки, как правило, работают не с самого утра. На большинстве организованных площадок двери для посетителей открывают после обеда. Стоит отметить, что, как правило, выходной день на уфимских катках — понедельник.
В будние дни большинство катков в Уфе работают до 23:00, а принимать любителей популярной зимней забавы начинают в разное время. Перед посещением лучше уточнить график работы, у каждой организованной площадки есть номер телефона. Не стоит забывать, что на каждом катке организаторы делают технические перерывы для очистки льда. Перерывы обычно длятся не более получаса.
Самый большой каток в башкирской столице на стадионе «Строитель», например, работает с 17:00 до 21:00 в обычные будни, а в выходные и праздники с 12:00 и до 21:00.
На небольших катках, залитых собственными силами во дворах, можно кататься хоть круглосуточно. Но там нет ни раздевалок, ни буфета с горячим чаем.
Адреса катков в Уфе 2023
Всего по данным мэрии Уфы зимой 2023−2024 года в городе будут работать 32 ледовых катка. Речь идет об организованных площадках с раздевалками, буфетами и прокатом коньков.
Публикуем адреса всех катков в Уфе, которые будут работать этой зимой. Площадки для любителей этой зимней забавы откроют в ближайшее время во всех районах башкирской столицы.
Демский район
СК «Алга», улица Левитана, 26/1.
Парк в микрорайоне «Яркий», улица Машинистов.
Демский парк, улица Островского, 21/1.
Калининский район
Стадион имени Гастелло, улица Сельская-Богородская, 1.
Улица Сельская-Богородская, 53 корпус 2.
Парк "Первомайский, улица Машиностроителей, 17.
Крытый каток на улице Гвардейская, 58/5.
Кировский район
Площадь перед Гостиным двором, Верхнеторговая площадь, 1.
Стадион «Динамо», улица Карла Маркса, 2.
Площадь перед бывшим магазином «Декатлон», улица Рубежная, 176.
Во дворе дома № 39 по улице Степана Кувыкина.
Каток на Набережной реки Белая, адрес: улица Набережная, 122 (около бассейна «Юность»).
Парк имени Равиля Бикбаева, напротив дома № 19 по улице Зайнаб Биишевой.
Парковка ТЦ «Мега», улица Рубежная, 174.
На территории санатория «Зеленая роща».
Крытый каток в ТЦ «Мега», улица Рубежная, 174.
Ленинский район
Центр Риммы Баталовой, проспект Дружбы Народов, 47.
«Арт-Квадрат», улица Чернышевского, 88.
Во дворе клуба «Алые паруса», микрорайон Нижегородка, улица Нехаева, 94.
Октябрьский район
Двор детского сада № 268, улица Менделеева, 199/1.
Каток «Гагаринский», микрорайон Сипайлово, улица Ю. Гагарина, 42/2а.
Дворец Спорта, улица Р. Зорге, 41.
Двор школы № 88, улица Российская, 171/1.
Парк имени Мажита Гафури.
Площадь имени В. И. Ленина, остановка «Горсовет».
Ипподром «Акбузат», улица Менделеева, 147/1.
Парк «Кашкадан».
Орджоникидзевский район
Крытый каток, Центр шорт-трека, улица Невского, 15.
Стадион «Строитель», улица Невского, 17.
Советский район Площадка Аграрного университета, улица Айская, 92.
Парк имени Якутова, улица Ленина, 65.