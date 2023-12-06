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6 декабря, источник: МК.RU Санкт-Петербург

Жительницы Петербурга с 2024 года смогут делать ЭКО по ОМС

В Петербурге в новом году возможности бесплатной медицинской помощи расширятся в соответствии с федеральной программой. Петербурженки с 2024 года смогут делать ЭКО по ОМС, сообщили в Смольном.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Общая стоимость программы составит 252,7 миллиарда рублей. Часть средств будет возмещена из городского бюджета.

В Смольном рассказали, что город продолжит финансировать медицинскую помощь, которая не входит в программу ОМС. Речь идет в том числе о помощи с применением ЭКО. Правительство выделит из бюджета 13,7 миллиарда рублей. Деньги пойду на выплаты медицинским работникам и на расходы учреждений.

«МК в Питере» ранее сообщал, что Смольный ввел ежемесячные выплаты горожанам со званием «народный». Для их получения нужно прожить в городе не менее 10 лет. Сумма ежемесячных выплат составит 30 тысяч рублей.

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