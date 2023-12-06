Жительницы Петербурга с 2024 года смогут делать ЭКО по ОМС

Общая стоимость программы составит 252,7 миллиарда рублей. Часть средств будет возмещена из городского бюджета.
В Смольном рассказали, что город продолжит финансировать медицинскую помощь, которая не входит в программу ОМС. Речь идет в том числе о помощи с применением ЭКО. Правительство выделит из бюджета 13,7 миллиарда рублей. Деньги пойду на выплаты медицинским работникам и на расходы учреждений.
«МК в Питере» ранее сообщал, что Смольный ввел ежемесячные выплаты горожанам со званием «народный». Для их получения нужно прожить в городе не менее 10 лет. Сумма ежемесячных выплат составит 30 тысяч рублей.