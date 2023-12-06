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6 декабря, источник: АиФ Ростов-на-Дону

Хоррор о подростках в Ростове 90-х годов стал одной из самых читаемых книг

По нему снимут сериал.

Источник: АиФ

Сервис Bookmate подготовил рейтинг книг, которые россияне больше всего читали и слушали в 2023 году. В него вошла книга «Последний день лета» Андрея Подшибякина.

Литературное произведение в жанре «хоррор» рассказывает о подростках в Ростове 1990-х годов и древней нечисти, которая пробуждается в Танаисе.

Андрей Подшибякин — выпускник Ростовского госуниверситета и ВГИКа, он был колумнистом ряда изданий, а сейчас живёт в Лос-Анжелесе. Предполагается, что по книге снимут сериал.

Кроме того ростовская писательница Елизавета Лосева вошла в лонг-лист премии «Русский детектив».

Ранее донской поэт получил престижную премию.

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