6 декабря, источник: АиФ Ростов-на-Дону
Хоррор о подростках в Ростове 90-х годов стал одной из самых читаемых книг
По нему снимут сериал.
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Сервис Bookmate подготовил рейтинг книг, которые россияне больше всего читали и слушали в 2023 году. В него вошла книга «Последний день лета» Андрея Подшибякина.
Литературное произведение в жанре «хоррор» рассказывает о подростках в Ростове 1990-х годов и древней нечисти, которая пробуждается в Танаисе.
Андрей Подшибякин — выпускник Ростовского госуниверситета и ВГИКа, он был колумнистом ряда изданий, а сейчас живёт в Лос-Анжелесе. Предполагается, что по книге снимут сериал.
Кроме того ростовская писательница Елизавета Лосева вошла в лонг-лист премии «Русский детектив».
Ранее донской поэт получил престижную премию.