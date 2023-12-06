6 декабря, источник: МК.RU Челябинск
В загородном поселке Челябинска открыли Академию Спорта
Новый объект, появившийся на территории района «ТвояПривелегия», одними из первых увидели почетные гости церемонии открытия.
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Торжественное мероприятие прошло при участии вице-губернаторов Сергея Шаля и Вадима Евдокимова, министра спорта Александра Гриба и главы Сосновского района Евгения Ваганова.
Академия спорта — это большой манеж, который способен собрать под своей крышей спортсменов из различных видов спорта. Глава Сосновского района Евгений Ваганов заметил, что важность этого объекта сложно переоценить, ведь раньше местным жителям приходилось ездить на тренировки в Челябинск. Теперь же все под рукой: и школа, и спортивные залы.
«Академия спорта — это один из главных элементов в инфраструктуре “ТвоейПривилегии” и западного берега Шершней. Теперь у жителей есть возможность рядом с домом выявлять и развивать спортивные способности своих детей, заниматься самим», — отметил генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.
Почетные гости познакомились не только с Академией Спорта, но и другими важными проектами, которые реализуются на территории «ТвоейПривелегии». Например, здесь уже начала работать Академия Танца, правда пока она функционирует в ограниченном режиме, но начало уже положено.
Еще одним пунктом стал новый ФОК с фитнес-клубом, который включает в себя две чаши бассейна, тренажерный и зал для SPA с солярием, хаммамы, сауну. Кроме того, здесь разместился детский клуб.
В свою очередь вице-губернатор Вадим Евдокимов заметил, что застройщики в настоящее время стали уделять внимание развитию инфраструктуры, однако чаще всего это касается обустройства парков или создания торговых объектов, а не социальных сооружений.
«В том и заключается особенность социально ответственного застройщика, что он сам создает здесь такие условия для занятий детей и взрослых», — подчеркнул Вадим Евдокимов.
Напомним, что АПРИ «Флай Плэнинг» и правительство Челябинской области в настоящее время начали совместную работу еще над одним масштабным проектом. На берегу Шерневского водохранилища планируют построить Фанпарк «Привилегия». Таким образом, пустырь в скором времени будет преобразован в хорошую зону отдыха с парком аттракционов, яхт-клубом, лыжероллерными трассами склоном для горнолыжного спорта.