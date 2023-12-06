В Уфе на период сильных морозов подготовлены пункты временного размещения

— Пик понижения температуры приходится на выходные дни, и поэтому нужно четко понимать ситуацию и учитывать особенности каждого района. Для оперативного развертывания и эвакуации граждан подготовлены пункты временного размещения. Все службы города также должны быть готовы к незамедлительному оперативному реагированию, — сказал первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников.
Он попросил обратить особое внимание на садовые товарищества Уфы и такие населенные пункты, как Нагаево, Карпово, Елкибаево и Самохваловка, где у большинства — электрическое отопление в домах.
Ранее Башинформ сообщал, что температура воздуха в Башкирии понизится на 14−20 градусов ниже нормы.