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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: ИА Башинформ

В Уфе на период сильных морозов подготовлены пункты временного размещения

В преддверии резкого понижения температуры в Башкортостане в администрации Уфы прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°

— Пик понижения температуры приходится на выходные дни, и поэтому нужно четко понимать ситуацию и учитывать особенности каждого района. Для оперативного развертывания и эвакуации граждан подготовлены пункты временного размещения. Все службы города также должны быть готовы к незамедлительному оперативному реагированию, — сказал первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

Он попросил обратить особое внимание на садовые товарищества Уфы и такие населенные пункты, как Нагаево, Карпово, Елкибаево и Самохваловка, где у большинства — электрическое отопление в домах.

Ранее Башинформ сообщал, что температура воздуха в Башкирии понизится на 14−20 градусов ниже нормы.

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