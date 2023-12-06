6 декабря, источник: ИА Башинформ
В Башкирии сообщили, кто зимой должен чистить крыши, козырьки, балконы и лоджии
Госжилинспекция Башкирии сообщила, как и кем должны очищаться от наледи крыши, козырьки, балконы и лоджии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Очистка кровли, выходящей на пешеходные зоны, от снега, наледи и сосулек должна производиться управляющими организациями по мере их образования, с предварительным ограждением опасных участков и соблюдением техники безопасности.
С соблюдением мер, обеспечивающих безопасность людей и животных, обеспечивается своевременная очистка снега и льда с крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий с обеспечением мер сохранности веток крон деревьев, машин и другой техники, находящейся и проезжающей возле дома, от повреждений падающими комьями снега и льда.
При очистке кровель необходимо обращать внимание на места наибольшего образования наледи и сосулек, регистрировать их, проверять чердачное помещение с целью определения мест и источников поступления теплоты и возможности понижения температуры воздуха в чердачном помещении путем изолирования мест поступления теплоты.
Ранее Башинформ сообщал, что власти Башкирии напомнили об ответственности за несвоевременную очистку крыш.