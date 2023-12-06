Новогодние концерты 2023−2024 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

Декабрь только начался, но Нижний Новгород и его жители уже постепенно погружаются в новогоднюю атмосферу. На улице появляются яркие арт-объекты и иллюминация, а афиша музыкальных мероприятий пестрит праздничными выступлениями и концертами.
«Комсомолка» представляет подробную афишу новогодних концертов 2023—2024 в Нижнем Новгороде и рассказывает, как и где выгодно купить билеты на главные музыкальные события.
Концерт «Зимние сказки при свечах…» (0+).
Проникнуться праздничной атмосферой в Нижнем Новгороде можно будет уже через несколько дней. При зажжённых свечах в атмосферных интерьерах 19 века можно будет услышать знаменитые шедевры Петра Ильича Чайковского. В исполнении оркестра Alta Musica прозвучит «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Времена года», «Детский альбом». Нижегородцам обещают, что музыка поразит их до глубины души и позволит полностью отдаться нахлынувшим эмоциям и чувствам.
8 декабря 2023 года в 20:00.
Культурное пространство DKRT SPACE (улица Большая Покровская, 18).
Концерт «Рождественская история» (12+).
Ещё одним декабрьским вечером нижегородцам предлагают познакомиться с литературно-музыкальной композицией «Рождественская история», в основе которой лежит святочный рассказ Чарльза Диккенса. Историю прочитает популярный актер театра и кино, народный артист России и лауреат Государственной премии России Евгений Князев. Академический симфонический оркестр исполнит музыку таких композиторов, как И. Бах, Э. Григ, С. Прокофьев.
10 декабря 2023 года в 18:30.
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича (Кремль, корпус 2).
Концерт «С Новым годом!» (12+).
Дети и взрослые также смогут насладиться праздничным концертом «С Новым годом!». В программе примут участие заслуженный артист России Сергей Миндрин, ведущие солисты и балет Камерного музыкального театра им. В. Т. Степанова, Театр танца «Солнечный бестселлер». А также Дед Мороз и Снегурочка.
Во время концерта на сцене можно будет увидеть театрализованные номера всех жанров музыкального театра — арии из опер и оперетт, сцены из мюзиклов, хореографические номера, а также лучшие образцы советской, российской и зарубежной эстрады, русские народные песни.
21 декабря 2023 года в 18:30.
ДК «ГАЗ» (улица Героя Смирнова, 12).
Концерт Christmas Jazz (12+).
Уютная рождественская атмосфера будет поджидать нижегородцев и гостей города на концерте Christmas Jazz в планетарии № 1 в парке Швейцария. Над головами посетителей будут лететь кометы, рождаться созвездия, а темноту зрительного зала заполнит космос, пока музыканты будут играть всеми любимые новогодние песни и хиты. Можно будет не только услышать такие композиции, как White Christmas, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas, Santa Claus is Coming to Town, но и поймать невероятный дух праздника и наступающего Нового года.
22 декабря 2023 года в 19:00 и 21:00.
Планетарий 1 (Проспект Гагарина, 35Н).
Концерт Pianissimo (12+).
За неделю до Нового года горожане Нижнего Новгорода смогут послушать концерт виртуозного пианиста Ильи Папояна из Санкт-Петербурга, который уже не первый год блистает на современной международной сцене. Молодой музыкант обладатель президентского гранта, стипендиат фонда «Артис Футура» (2021), номинант на Х Международную немецкую фортепианную премию.
В его концертной программе на полтора часа прозвучит цикл из 24 фортепианных миниатюр, написанных русским композитором Александром Скрябиным. Также молодой пианист сыграет фортепианную сонату русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова.
23 декабря 2023 года в 19:00.
Концерт «Песни нашего века. Новогодний калейдоскоп» (6+).
В новогодние каникулы нижегородцы смогут побывать на концерте в кремлевском концертном зале и услышать песни, написанные не менее 20 лет назад и ставшие «народными». Можно будет насладиться песнями Облака’А. Галича, «Дерева» Е. Бачурина, «Ты — мое дыхание» А. Якушевой, «Журавль по небу летит» Ю. Кима и композициями Г. Васильева, А. Иващенко, В. Луферова и других.
Кстати, главным участником концерта будут зрители, которые смогут подпевать любимым песням и артистам, стоящим на сцене.
3 января 2024 года в 19:00.
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича (Кремль, корпус 2).
Концерт Стаса Пьехи (12+).
После Нового года и Рождества Христова в Нижнем Новгороде состоится большой концерт певца Стаса Пьехи. В непринуждённой и дружеской атмосфере артист подарит ценителям музыки незабываемые впечатления, исполнив любимые хиты, а также новые песни.
13 января 2024 года в 19:00.
Концертный зал «Юпитер» (Октябрьская площадь, 1).
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