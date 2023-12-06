6 декабря, источник: Ura.ru
Симановский уговорил жену Высоцкого показать екатеринбуржцам тайные фото певца
На аукционе «Екатерининская ассамблея», в котором участвуют крупные свердловские бизнесмены, выставят на продажу ранее не публиковавшиеся негативы и фотографии Владимира Высоцкого. Лот-сенсацию актриса, певица и жена музыканта Марина Влади представила для благотворительного мероприятия по личной просьбе двух своих друзей и поклонников творчества Высоцкого — мецената Андрея Симановского и бизнесмена Андрея Гавриловского. Об этом URA.RU рассказали в «Сима-ленде».