6 декабря, источник: Комсомольская правда
«Мог найти подход к самому напуганному и тревожному пациенту»: в Самаре простились со знаменитым хирургом Александром Лукъянчиковым
В Самаре прошли похороны легендарного хирурга Александра Лукъянчикова.
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В Красноглинском районе простились с одним из братьев-хирургов Лукъянчиковых. Оба медика, всю жизнь проработавшие в Самарской городской больнице № 7, успели стать легендами для жителей района. Александру Николаевичу исполнилось бы 73 года 28 декабря.
Анна Дубасова, главный врач больницы, рассказала, что проститься с любимым доктором пришли коллеги и многие бывшие пациенты, которым Александр Николаевич спас жизнь и здоровье. Даже взрослые мужчины не могли сдержать слез во время прощания.
— Только представьте: в среднем хирург проводит 400 операций в год, значит за 50 лет через золотые руки Александра Николаевича прошло порядка 200 тысяч жителей нашего района! — поделилась главврач. — 84 тысячи горожан обслуживает наша поликлиника, а к стационару при седьмой горбольнице прикреплены еще и микрорайоны Кошелев-парк и Крутые ключи — это под 200 тысяч граждан, которые в случае беды спешили за помощью к Александру Николаевичу! Когда начался ковид, мы постарались сберечь доктора, которому было уже немало лет, и перевели его на работу в поликлинику, но и здесь от работал, не жалея себя!
Александр Николаевич стал наставником для всех хирургов, которые работают сейчас в больнице. Многие десятки других его учеников разлетелись по области, ведь раньше «Самарская городская больница № 7» была базой для интернатуры. Как начальник хирургического отделения, Александр Николаевич отвечал за всех интернов и ординаторов.
— Он всегда охотно делился с молодыми врачами всем своим опытом, — продолжает Анна Дубасова, — также легко он находил контакт с пациентами. Добрейший человек, он мог найти подход к самому напуганному, самому тревожному пациенту, разговаривал, объяснял, убеждал пойти на операцию и в результате спасал здоровье, а некоторым и жизни. Сегодня на похоронах звучало много таких историй.
По словам главврача, оба брата-хирурга не были перелетными птицами и некогда не пытались уехать из родного района. Сейчас второй Лукъянчиков — Виктор Николаевич продолжает работать в «Самарской городской больнице № 7».