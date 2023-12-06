6 декабря, источник: Piter.tv
В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Просим быть осторожнее.
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По информации Росгидрометцентра, с девяти часов вечера 6 декабря до девяти часов вечера 7 декабря на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Смольном.
В этот период на дорогах Петербурга ожидается гололедица.
Городская администрация обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую осторожность.