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6 декабря, источник: Piter.tv

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

Просим быть осторожнее.

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Источник: РИА "Новости"

По информации Росгидрометцентра, с девяти часов вечера 6 декабря до девяти часов вечера 7 декабря на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Смольном.

В этот период на дорогах Петербурга ожидается гололедица.

Городская администрация обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую осторожность.

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