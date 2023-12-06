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6 декабря, источник: Коммерсантъ

На Кубани вновь не будут проводить масштабные мероприятия в Новый год

В очередной раз в Краснодарском крае отказались от проведения масштабных праздничных мероприятий в Новый год.

Источник: Freepik

Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил усилить охрану на объектах массового скопления людей в период праздников, сообщает пресс-служба администрации.

Задача властей, по словам главы края, сохранить стабильную ситуацию и обеспечить безопасность в регионе. Господин Кондратьев отметил, что люди будут посещать торговые центры, театры, концертные залы, а потому необходимо усилить охрану таких объектов. То же касается транспортных узлов.

В муниципалитетах к этой работе планируют привлечь более 9,3 тыс. казаков. Они также будут заниматься защитой госграницы и различных объектов.

Вячеслав Рыжков.

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