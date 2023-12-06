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6 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Главную елку страны зажгут в Минске раньше обычного

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Главную елку страны зажгут в белорусской столице раньше привычного срока, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Зажжение огней состоится на Октябрьской площади в воскресенье, 10 декабря, в 16:45.

«Приблизить новогоднее настроение, разукрасив город яркими огнями раньше планируемого, решили в Мингорисполкоме», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Данная акция даст старт работе всей световой иллюминации в Минске. В прошлом году главная елка засияла огнями 15 декабря.

Всего в этом году белорусскую столицу украсят 27 новогодними деревьями. Например, возле Дворца спорта «вырастет» дизайнерская ель высотой в 18 метров. В основании елки будет фантазийная арка, которая усыпана множеством огней.

Еще одно новогоднее дерево установят на площади Независимости, его украсят в «золото».

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