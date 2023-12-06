6 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Воронежцев предупредили о новой мошеннической схеме перед Новым годом
Злоумышленники предлагают поучаствовать в розыгрыше.
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Жителям Воронежской области рассказали о новой схеме мошенничества, которую аферисты активно используют в преддверии новогодних праздников. Злоумышленники массово рассылают гражданам в мессенджерах сообщения, где предлагают поучаствовать в бесплатном розыгрыше. Об этом сообщили в telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в среду, 6 декабря.
В сообщениях аферисты предлагают поучаствовать в розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, концерты известных исполнителей или же посещение популярных елок в крупных городах России, в том числе и «Кремлевской елки».
Мошенники пишут, что участникам розыгрыша необходимо перейти по специальной ссылке для составления заявки. Ссылка приводит на фишинговый сайт, где предлагается ввести персональные и платежные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша.
— Будьте бдительны и предупредите родных и близких! Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию, — обратились к гражданам в управлении.
На прошлой неделе воронежцев предупредили о схеме телефонного мошенничества со звонками от «сотрудников» сотовых операторов.
РИА «Воронеж» ранее подробно рассказывало о схеме мошенничества, при которой аферисты взламывают или подделывают аккаунты руководителей организаций в соцсетях и мессенджерах, после чего от их имени звонят либо пишут сотрудникам компаний. В воронежском отделении Банка России не раз подчеркивали: никаких «безопасных счетов» не существует, а регулятор не выходит на граждан инициативно и не предлагает совершать какие-либо операции со счетами.