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6 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Минздрав сказал о резком подъеме заболеваемости корью в Беларуси

Минздрав заявил, что заболевшие корью белорусы в большинстве были не привиты.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Беларуси официально зарегистрировали 140 случаев инфицирования корью. В большинстве случаев корью заболели непривитые белорусы. Подробнее 6 декабря рассказали в пресс-службе Минздрава.

При этом в Минздраве пояснили, что подъем заболеваемости корью в Беларуси начался с ноября, и с того времени зарегистрировано уже 90 новых случаев.

— Эпидемиологическая ситуация развивается на территории четырех регионов: Брестская, Гомельская, Минская области и Минск, — прокомментировали в ведомстве.

Еще в Минздраве обратили внимание на то, что среди новых заболевших корью 48% — это дети, при этом более 40% — дети до 1 года. А в структуре взрослых пациентов 37% — белорусы в возрасте 20 — 49 лет.

Еще указывается на почти одномоментное распространения вируса кори среди непривитых. Но также фиксируются единичные случаи заноса инфекции в поликлиники, дневные стационары и учреждения образования.

— 74% заболевших или не были привиты, или не имеют сведений о вакцинации в анамнезе, — подчеркнули в Минздраве.

Также и среди заболевших корью детей 90% не были привиты из-за отказа родителей или по возрасту.

— Рекомендуем всем гражданам от 18 лет и старше уточнить свой прививочный статус против кори в поликлинике, а также сделать профилактические прививки против кори, если нет информации, — заключили в Минздраве.

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