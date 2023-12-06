6 декабря, источник: Комсомольская правда
В понедельник 11 декабря в Пермском крае ожидается вторая волна морозов
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на пять дней.
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Перми и Пермском крае в ближайшие пять дней.
Синоптики обещают жителям Пермского края две волны морозов в декабре 2023. Уже в среду вечером, 6 декабря, столбики термометров по северным районам и в низинах опустятся до отметки −30 градусов. О погоде на ближайшие 5 дней рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.
К утру четверга, 7 декабря, минимальная температура воздуха в Перми составит −30…-33 градуса, по северо-западу −36…-39. При этом холоднее всего может быть в районе Кудымкара. Дневной прогрев будет чуть сильнее, чем накануне, но тоже слабым. Ожидается в пределах −25…-30, в Перми −25…-27, а по северу даже днем до −32.
Ночь на 8 декабря в Перми и Пермском крае может стать самой холодной на неделе.
Ночь на пятницу, 8 декабря, ожидается самой холодной на этой неделе. Столбики термометров на территории Пермского края опустятся до −40 градусов, в Перми до −33…-35. Все это время будет сохраняться малооблачная погода и штиль. Днем потеплеет до −27…-32 градусов.
По прогнозу синоптиков, в субботу, 9 декабря, в Перми, а также в северных и центральных районах Прикамья ожидается увеличение облачности и ослабление морозов. В дневные часы потеплеет до −24…-28 градусов. Исключением станут лишь южные района края. В ночные часы по-прежнему будет холодно, температура воздуха останется ниже −30.
11 декабря 2023 в Перми и Пермском крае ожидается второй пик холодов.
В начале следующей недели в Пермском крае ожидается второй пик холодов. По данным специалистов, это произойдет в понедельник, 11 декабря. Столбики термометров вновь опустятся до −33…-38 градусов ночью и до −30…-35 днем. Причем холоднее всего окажется на юге и востоке региона.