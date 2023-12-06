6 декабря, источник: АиФ Красноярск
Жители Красноярского края жалуются Михаилу Котюкову на старые автобусы
Глава региона рассказал, что в этом году закупили 146 новых автобусов для края.
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Во время прямой линии губернатора Михаила Котюкова жители Красноярского края пожаловались на старый автопарк общественного транспорта.
Губернатор Красноярского края рассказал во время эфира, что в этом году закупили 146 новых автобусов и распределили их по городам края. В перспективе власти закупят ещё более 100 новых автобусов.
Кроме того, глава региона отметил, что на дорожный ремонт выделят более 20 миллиардов рублей. Отремонтировать планируют более 450 километров дорог.