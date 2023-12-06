Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: АиФ Красноярск

Жители Красноярского края жалуются Михаилу Котюкову на старые автобусы

Глава региона рассказал, что в этом году закупили 146 новых автобусов для края.

Источник: Аргументы и факты

Во время прямой линии губернатора Михаила Котюкова жители Красноярского края пожаловались на старый автопарк общественного транспорта.

Губернатор Красноярского края рассказал во время эфира, что в этом году закупили 146 новых автобусов и распределили их по городам края. В перспективе власти закупят ещё более 100 новых автобусов.

Кроме того, глава региона отметил, что на дорожный ремонт выделят более 20 миллиардов рублей. Отремонтировать планируют более 450 километров дорог.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта