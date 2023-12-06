6 декабря, источник: МК.RU Крым
В школах Крыма с 1 сентября 2024 года введут обязательные уроки труда
С 1 сентября 2024 года в школах Крыма и всей России введут обязательные уроки труда.
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Как сообщила корреспонденту Крымского информационного агентства председатель Комиссии по вопросам образования и науки Общественной палаты Крыма Анжелика Лучинкина, соответствующая поправка в закон была необходима, поскольку уроки труда помогут крымским детям изменить отношение к работе на благо общественности.
В Крыму пообещали, что урок труда будет интегрирован в учебный план совместно с технологией, которую уже преподают в школах.