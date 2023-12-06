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6 декабря, источник: Коммерсантъ

В горах Сочи ожидается лавиноопасность

Жителей и гостей Сочи предупредили об опасности схода лавин в горах.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Угроза существует в период с 18:00 6 декабря до 18:00 7 декабря, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Сход лавин может происходить в горах выше 1,5 тыс. м. В связи с этим глава города Алексей Копайгородский поручил перевести службы Сочи на усиленный режим работы.

Горожанам и туристам рекомендуют не выходить в горы в указанный период. В частности, не стоит выезжать в горный кластер на машинах без зимней резины, призвали в мэрии.

Вячеслав Рыжков.

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