6 декабря, источник: Коммерсантъ
В горах Сочи ожидается лавиноопасность
Жителей и гостей Сочи предупредили об опасности схода лавин в горах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Угроза существует в период с 18:00 6 декабря до 18:00 7 декабря, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Сход лавин может происходить в горах выше 1,5 тыс. м. В связи с этим глава города Алексей Копайгородский поручил перевести службы Сочи на усиленный режим работы.
Горожанам и туристам рекомендуют не выходить в горы в указанный период. В частности, не стоит выезжать в горный кластер на машинах без зимней резины, призвали в мэрии.
Вячеслав Рыжков.