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6 декабря, источник: НДН.ИНФО

Суровый шторм ожидают в Новосибирске

МЧС по Новосибирской области предупредило местных жителей о крайне неприятной погоде ближайшие дни. В регионе действует штормовое предупреждение.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°

«Ограничено движение пассажирского транспорта по всем междугородним направлениям, дорожные бригады поддерживают в проезжем состоянии автомобильные трассы, проводится информирование дальнобойщиков и пассажиров автовокзалов», — сообщает министерство.

На несколько дней вперед в области сохранится обильный снегопад, гололед, снежные заносы и ухудшение видимости до 200−500 метров. Также ожидается понижение температуры воздуха до −40 градусов.

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