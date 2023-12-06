6 декабря, источник: НДН.ИНФО
Суровый шторм ожидают в Новосибирске
МЧС по Новосибирской области предупредило местных жителей о крайне неприятной погоде ближайшие дни. В регионе действует штормовое предупреждение.
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«Ограничено движение пассажирского транспорта по всем междугородним направлениям, дорожные бригады поддерживают в проезжем состоянии автомобильные трассы, проводится информирование дальнобойщиков и пассажиров автовокзалов», — сообщает министерство.
На несколько дней вперед в области сохранится обильный снегопад, гололед, снежные заносы и ухудшение видимости до 200−500 метров. Также ожидается понижение температуры воздуха до −40 градусов.