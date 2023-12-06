6 декабря, источник: Комсомольская правда
Новые больницы, поликлиники и роддом 3-го уровня построят в Волгограде за 10 лет
Губернатор определил ключевые задачи развития здравоохранения.
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Новые детские и взрослые больницы, поликлиники и роддом третьего уровня построят в Волгограде в ближайшие 10 лет. О том, как до 2034 года будет развиваться здравоохранение и как модернизируют все без исключения медицинские службы Волгоградской области, на региональной научно-практической конференции в ВолгГМУ рассказал губернатор Андрей Бочаров.
Проектов — громадье. Какой ни возьми — масштабные, амбициозные, но при желании выполнимые. Для губернатора они своего рода детище. Он глубоко погрузился в проблемы здравоохранения. И хотя сделано немало, признает: проблем в медицине еще много. Озвученные планы должны помочь их решить. В том числе, сократить ожидание очереди к врачу, избавиться от нехватки специалистов и оборудования. Часть новелл появилась прямо во время диалога с медиками, например, выделение дополнительного транспорта фельдшерам.
БОРЬБА С РАКОМ.
Для онкоцентра в Волгограде построят циклотронно-радиохимический комплекс с производством радиофармпрепаратов и позитронно-эмиссионной томографией — ПЭТ/КТ-центр, который позволит волгоградцам не ездить в другие регионы на обследование. Планируют расширить и возможности молекулярно-генетических исследований. Плюс к этому построят два новых ЦАОПа в Котельниковской и Жирновской ЦРБ. Уделят внимание реабилитации онкопациентов и психологической и медико-социальной поддержке их семей. Ведь когда близкие болеют раком, тяжело всем.
ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНИКОВ.
По статистике с 2014 года смертность от острых инфарктов миокарда среди волгоградцев снизилась почти вдвое — с 94,2 до 52,3 случаев на 100 тысяч человек. Однако сердечно-сосудистые заболевания все еще возглавляют топ причин смерти в регионе.
Решить проблему поможет единый телемедицинский центр, который вскоре появится в Волгограде. Там эксперты будут вести консультации в формате «врач-врач» и «врач-пациент». Медики смогут дистанционно наблюдать больных. Также на помощь врачам придет искусственный интеллект, который будет анализировать рентген, КТ, МРТ, ЭКГ.
— Именно кардиослужбу мы видим базовой площадкой для пилотного внедрения технологий искусственного интеллекта и других цифровых технологий в здравоохранении, — отметил губернатор.
Также в ближайшие 10 лет получат дополнительное оборудование и статус региональных первичные сосудистые центры в 15-й больнице Волгограда, Камышине и Михайловке.
ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ.
Для службы скорой помощи в Волгограде построят 4 новых подстанции в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Кировском и Советском районах. Санавиация к уже имеющимся получит новую вертолетную площадку в ВОКБ № 1. Плюс к этому масштабная модернизация ждет больницу № 4, центры переливания крови в Волгограде и области.
В Калачевской ЦРБ появится травматологический центр II уровня. Продолжится обновление межрайонных центров в Михайловке, Камышине и Урюпинске, а на ростовской трассе поставят мобильный медпункт.
ПОЛИКЛИНИКИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ.
В последнее время обновили десятки поликлиник в Волгограде и области — теперь там ремонт, комфорт, новое оборудование. Для первичного звена в ближайшие два года построят еще 24 новых объекта, в том числе 10 новых поликлиник в развивающихся микрорайонах в Советском, Дзержинском, Кировском и Тракторозаводском районах областного центра. Плюс к этому в области капитально отремонтируют 37 зданий, закупят более сотни санитарных автомобилей и 249 единиц медтехники. Теперь регион будет выходить на федеральный уровень с новыми планами на 2026 год и далее, реализация которых потянет на 24 миллиарда рублей.
Подчиненным губернатор предложил создать типовой проект ЦРБ, который можно будет тиражировать по примеру построенных в ковидное время инфекционных больниц.
РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ.
Для детей в регионе появится многопрофильная областная больница, для будущих мам — роддом самого высокого построят на территории больницы № 25. Не забыли власти и об отцах — для них откроют Центр мужского здоровья. Проекты уже в работе.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ.
Офтальмологи из горбольницы № 1 Волгограда переедут в здание бывшего кировского роддома. Перед этим там сделают ремонт. Обновление затронет и отделения взрослой и детской офтальмологии в областной больнице № 1, в горбольнице № 2 Волжского, а также в Михайловке и Камышине. Восстанавливать зрение будут и в новом корпусе 4-й больницы в Волгограде. Через 10 лет планируют власти и открытие офтальмологии на базе новой областной детской больницы.
РЕАБИЛИТАЦИЯ.
Особое внимание — реабилитации участников СВО. Современный комплекс с протезно-ортопедическим центром уже начали формировать на базе областной больницы № 3 в Волгограде. Ему в помощь — санаторно-реабилитационный комплекс в Среднеахтубинском районе, новый поликлиники в больнице № 16 Волгограда и в городской больнице № 1 Камышина. Построят хирургический корпус в больнице № 4. А в 12-й больнице откроют современный центр травматологии, ортопедии и протезирования.
ЧТО ЕЩЕ.
Для борьбы с инфекциями в Волгограде построят новую детскую и взрослую больницы, а также лечебно-консультационный центр по борьбе с туберкулезом.
Появятся урологические отделения в больницах № 4 и № 25 Волгограда, обновят отделения этого профиля в больнице № 15, в областной больнице № 1 и в больнице Фишера в Волжском, а также в Михайловке, Камышине и Урюпинске.
Новое оборудование закупят и для эндокринологии ВОКБ № 1, профильные центры откроют в трех крупных городах региона. Дооснащение запланировано в 37 школах диабета при поликлиниках, появятся и 9 новых.
Обновят также ЛОР-отделения ВОКБ № 1, больницы № 15 в Волгограде и больницы Фишера в Волжском, в ЦРБ Михайловки, Камышина и Урюпинска. Принимать маленьких пациентов будут отоларингологи и в новом корпусе больницы № 4, и в новой областной детской больнице.