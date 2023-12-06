6 декабря, источник: РИА Новости
Летучих мышей, поселившихся в ростовской квартире, переселят в заповедник
Летучих мышей, поселившихся в ростовской квартире, переселят в заповедник на юге.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек — РИА Новости. Несколько сотен летучих мышей, поселившихся в квартире одного из жилых домов в Ростове-на-Дону, пробрались туда через дырку в балконе, но теперь их переселят на юг страны в заповедный лес, рассказала РИА Новости волонтер группы спасения летучих мышей в Ростове-на-Дону Ольга Тарасова.
Четвертого декабря, на странице зоозащитников «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в квартире в жилом доме в Ростове-на-Дону было найдено 306 летучих мышей, рыжих вечерниц. Волонтеры забрали животных оттуда и теперь готовятся отправить их на юг в лес-заповедник в районе Дагомыса.
Как рассказала РИА Новости волонтер группы спасения летучих мышей, животные поселились в арендуемой квартире, которая пустовала некоторое время.
«Это съемная квартира… в принципе, там люди периодически жили, но, видимо, на этот момент некоторое время квартира пустовала. Люди сняли квартиру вместе с сюрпризом!», — уточнила Тарасова.
По ее словам, концентрация такого количества летучих мышей связана с тем, что квартира располагалась в доме на набережной Дона, недалеко от реки, а это очень комфортная среда для этих животных.
«Здесь их кормовая база, много насекомых, и прочее, поэтому они там и обосновались. Нашли дырочку в отливе и радостно поняли, что там можно жить, под пластиком, под обшивкой балкона», — пояснила зооактивистка.
Она уточнила, что сейчас животных готовят к отправке в заповедную зону, но не всех. Из 306 спасенных летучих мышей две мыши пока находятся на реабилитации: у одной сильная травма и ее прооперировали, а вторая повредила крыло.
«В пятницу мы планируем уже выводить их в заповедную зону, в лес. Это заповедник… под Дагомысом, село Волковка», — добавила собеседница агентства.