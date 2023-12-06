6 декабря, источник: Комсомольская правда
Стало известно, в каких районах Петербурга чаще подают на развод
Жители Московского и Невского районов чаще других петербуржцев подают на развод.
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Стало известно, жители каких районов в Петербурге чаще всего подают на развод. Оказалось, что в прошлом году по таким показателям лидировали супруги из Московского, Калининского, Красносельского, Невского и Приморского районов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района 6 декабря.
— Меньше всего заявлений на развод поступило от жителей Адмиралтейского, Центрального, Фрунзенского и Красногвардейского районов, — говорится в сообщении ведомства.
Больше всего браков молодожены заключили в Выборгском, Центральном, Приморском и Адмиралтейском районах. В целом, в 2022 году в Петербурге 58 тысяч пар поженились и 27 тысяч пар — развелись.
Напомним, в Петербурге откроют новое здание Кунсткамеры. Сделать это планируют в 2024 году. Благодаря этому, у музея появятся дополнительные залы.