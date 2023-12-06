6 декабря, источник: Комсомольская правда
Куршский залив полностью покрылся льдом
Его толщина составляет не больше 5 сантиметров.
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В Калининградской области синоптики оценили состояние ледяного покрова водоемов.
Куршский залив практически полностью покрылся тонким свежим льдом, Калининградский залив — частично.
Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Отмечается, что на Куршском заливе толщина льда составляет менее 5 сантиметров.
Выход на лед всех водоемов региона запрещен и опасен для жизни.