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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Куршский залив полностью покрылся льдом

Его толщина составляет не больше 5 сантиметров.

Источник: телеграм-канал

В Калининградской области синоптики оценили состояние ледяного покрова водоемов.

Куршский залив практически полностью покрылся тонким свежим льдом, Калининградский залив — частично.

Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Отмечается, что на Куршском заливе толщина льда составляет менее 5 сантиметров.

Выход на лед всех водоемов региона запрещен и опасен для жизни.

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